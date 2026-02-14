静岡県伊東市の田久保真紀前市長の自宅に家宅捜索です。記者「今、押収物を持った捜査員が、田久保前市長の自宅から出てきました」田久保前市長をめぐっては、学歴詐称疑惑を発端に複数の容疑で刑事告発されていますが、事情聴取を受ける中で卒業証書とされる書類の提出を拒否していました。こうした中、警察はけさ、自宅の家宅捜索に踏み切り、関係書類を押収しました。