山口県美祢市の秋吉台で恒例の山焼きが行われ、衣服に火が燃え移り、作業していた1人が死亡しました。山焼きは枯れ草を燃やして、新たな芽吹きを促す秋吉台の春の恒例行事です。美祢市などによりますと、午前10時20分ごろ、現地の消防職員から「人が燃えた」と対策本部に連絡がありました。作業をしていた1人の衣服に火が燃え移り、病院に運ばれましたが、全身にやけどを負っていて死亡したということです。死亡したのは男性とみら