歌手の木村徹二（３４）が１４日、東京・日本橋三井ホールでワンマンライブ「木村徹二ＬＩＶＥ３＋ワン完売！みなさまのおかげですＳＰ〜〜アイアンファミリーバレンタインに再集結〜」を開催し、７００人のファンを前に、１１日に発売されたニューシングル「風神雷神」をコンサート初披露した。徹二は「少しずつですけど一人でステージに立って歌うのは慣れてきて、自分の歌だけに集中しないでお客さまと一緒に楽しむ時間