安芸高田市の社会福祉施設でノロウイルスによる集団食中毒が発生しました。県によると、12日、安芸高田市の社会福祉施設から「嘔吐、下痢の症状がある入所者がいる」という旨の連絡がありました。調査の結果、症状が出た人の便や施設内の厨房からノロウイルスが検出されたということです。これまでに60代以上の計40人が症状を訴えていて、1人は入院しているものの、全員が快方に向かっているということです。県西部保健所は、施設