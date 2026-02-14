◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック フィギュアスケート男子シングルフリー（大会8日目/現地13日）鍵山優真選手はショートプログラム2位で迎えたフリーでは、3種類の4回転ジャンプ4本の構成で2大会連続のメダルとなる銀メダルを獲得。コーチで父の正和さんは、「内容的には色々ありましたけど、オリンピックという大きな試合は4年に1回の試合なので、文句を言わずただひたすら喜ぼうかな」と鍵山選手の前回大会からの4年間