今年からＪ２藤枝を指揮する元日本代表ＤＦの槙野智章監督（３８）が、初勝利を手にした。藤枝は１４日、Ｊ３松本との明治安田Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグ第２節で２―０で勝利。０―０の後半１５分、ＦＷ菊井悠介が左サイドからの直接ＦＫをニアにねじ込み先制。その後も積極的に攻め続け、後半３１分に再び菊井がＰＫで追加点を決めた。Ｊリーグ公式戦での初白星を２戦目で挙げた新指揮官は、選手やスタッフ陣に感謝を示しつ