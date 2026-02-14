【来週の注目材料】米連邦政府機関の閉鎖の影響はどこまで＝米第4四半期GDP速報値 20日に米第4四半期GDP速報値が発表されます。第2、第3四半期とかなり好調な経済成長を見せた米国。第4四半期は10月1日からの米連邦政府機関の閉鎖の影響などもあり、注目を集めています。 前回第3四半期は前期比年率+4.4％と、第2四半期の+3.8％に続いて2期連続で力強い伸びとなりました。+4.4％は2年ぶりの高水準です。第2四半期は関税