ピン芸人日本一を決める「R-1グランプリ」の準々決勝が1月末に開催された。キンタロー。（44）、ふかわりょう（51）をはじめ、ベテラン芸人ら35人が準決勝にコマを進めたが、その内一人はまったくの素人だった。＊＊＊【写真を見る】石井アナを支える「ゴゴスマ」の豪華出演陣トークに定評スポーツ紙デスクが言う。「フリーアナウンサーの石井亮次（48）ですね。昼のCBC・TBS系情報番組『ゴゴスマ〜GO GO！ Smile！〜』でMC