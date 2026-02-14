◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ／イースト▽第２節鹿島１―０横浜ＦＭ（１４日・メルスタ）鹿島は横浜ＦＭに１―０で勝利し、今季２戦目で初勝利を飾った。ＦＷレオセアラが決勝点を挙げた。＊＊＊鹿島のキャプテンが試合を動かした。前半からボールを支配するものの攻めあぐねる展開が続いた中、０―０の後半２４分にＭＦ柴崎岳がピッチへ。昨季終盤はベンチ外が続いていたキャプテンがピッチに立つと、長短織り交ぜ