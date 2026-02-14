◆ミラノ・コルティナ五輪▽スノーボード・ハーフパイプ（１３日・リビーニョ・スノーパーク）【リビーニョ（イタリア）１３日＝宮下京香】男子で初出場の山田琉聖（１９）＝チームＪＷＳＣ＝が９２・００点をマークし、銅メダルを獲得した。高回転技がトレンドとなっている中、武器とする独創的なルーチン（技の構成）が五輪の大舞台で評価された。貫いてきたスタイルで銅メダルをたぐり寄せた。山田は１回目から“独創性”