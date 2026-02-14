【ロンドン＝横堀裕也】英誌エコノミスト最新号（１４〜２０日）は、「世界で最も強力な女性」と題する高市首相の特集記事を掲載した。衆院選での大勝を踏まえ、「首相は日本を変革する歴史的な機会を手にした」として、「右派だけでなく、日本全体の指導者になるべきだ」と論じた。記事には、富士山をバックに笑顔で手を振る首相のイラストが添えられた。防衛力の強化に向けた手腕に着目し、非核三原則の見直しなども念頭に「