◇明治安田J2・J3百年構想リーグ奈良1―0今治（2026年2月14日ロートフィールド奈良）J3奈良の大黒将志監督が指揮官初勝利を手にした。カテゴリー上位のJ2今治と対戦し、1―0の勝利。「選手とスタッフがいっぱい頑張ってくれた。サポーターの皆さんも応援をいっぱいしてくれて、そういう人たちのおかげやと思います」と目尻を下げた。開幕・徳島戦は0―6大敗。この試合も攻め込まれるシーンが多かったがDF生駒稀生やG