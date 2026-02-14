元Jリーガーで人気解説者も絶賛だ。鹿島アントラーズは２月14日、J１百年構想リーグの地域リーグラウンド第２節で横浜F・マリノスと対戦している。スコアレスで迎えた76分、均衡を破る。左サイドから小川諒也がクロスを供給。ゴール前で反応したのはレオ・セアラ。高いジャンプから強烈なヘディングシュートを叩き込んだ。 試合を配信するDAZNで解説を務める林陵平氏は「つえーよ、レオ・セアラ、強すぎ」と驚嘆。「