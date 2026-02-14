◇プロ野球・巨人春季キャンプ第4クール1日目(14日、那覇）巨人1軍は那覇でのキャンプをスタート。初日から山粼伊織投手がライブBPに登板しました。第4クールに突入した春季キャンプについては「体調も体も全然大丈夫で、普段からトレーナーさんたちにしっかりと見ていただいているんで、いいコンディションで臨めています」とコメント。ライブBPでは2セットを行い、ヒット性の当たりは2セット目の松本剛選手に許した1本のみ