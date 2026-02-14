「侍ジャパン強化合宿」（１４日、宮崎）強化合宿がスタートし、激励に訪れた松井秀喜氏に牧がアドバイスを求め、約３分間の指導を受けた。牧は「右、左で感覚は違うんですが、バッティングで考えていることだったり、足の着き方や待ち方を、自分にはないものがあると思うので、そういうところを聞きたくて」と経緯を説明。話をするのは初めてで「緊張しました」と振り返ったが、「すごく気さくな方で話しやすく接してくれた