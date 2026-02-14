お笑いコンビ「ウッチャンナンチャン」の南原清隆（61）が13日放送のTBS「A-Studio+」（金曜後11・00）にゲスト出演。息子から素顔を明かされる場面があった。南原は自身の息子について「20歳です」と明かした。MCの「Kis−My−Ft2」藤ヶ谷太輔が、南原の家族について「みんなが凄く仲がいい。南原さんと奥さんも仲がいいし、奥さまとお子さんも凄く仲がいいと」と紹介すると、南原は「はい、はい、そう」とうなずいた。番組