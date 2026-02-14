令和仮面ライダー7作目『仮面ライダーゼッツ』（毎週日曜 前9：30、テレビ朝日系）のCase22「讐いる」が8日に放送される。【動画】【仮面ライダーゼッツ】Case22「讐いる」予告新たなミッションは、現実の世界に現れたディザスターナイトメアを倒し、小鷹（古川雄輝）の命をも奪うこと。非情なCODEに不信感を覚えた莫（今井竜太郎）はエージェントとしての戦いに疑問を抱く。一方、ファイブ（小柳心）とシックス（平川結月）