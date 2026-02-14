◇明治安田J1百年構想リーグ第2節鹿島1―0横浜M（2026年2月14日メルスタ）明治安田J1百年構想リーグは14日に各地で5試合が行われ、鹿島は本拠で横浜Mを1―0で下して今季初勝利を挙げた。0―0で迎えた後半31分にFWレオ・セアラが均衡を破った。途中出場したMF柴崎のロングフィードにFW鈴木が左サイドで抜け出し、パスを受けたDF小川が鋭い左クロスを送る。これをセアラが高い打点から頭で叩き込んだ。今季から金髪に染め