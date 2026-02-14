【モデルプレス＝2026/02/14】元TOKIOの松岡昌宏が、12日に配信された俳優の小沢仁志のYouTubeチャンネルに出演。芸能界に入ったきっかけを明かした。【写真】元TOKIO、芸能界に入るきっかけとなった先輩メンバー◆松岡昌宏、芸能界に入ったきっかけこの日のトークで小沢が「光GENJIってすげえなって。あんまり見なかった俺ですら『すごい』って思った」と話すと、松岡は「自分、光GENJIがいなかったらこの世界入ってないですもん