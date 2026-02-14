白毛のアイドルホース候補の走りに、ＳＮＳ上では様々な反応が起こっている。同じく白毛で多くのファンに愛されたソダシの半妹マルガ（栗東・須貝尚介厩舎、父モーリス）は、武豊騎手とのコンビで１４日の東京１１Ｒ・クイーンＣ・Ｇ３（芝１６００メートル）に出走。５番人気で３番枠からスタートし中団から進めたが、最後の直線で前との差を詰められず、７着に終わった。昨年７月の函館で芝１８００メートルの２歳コースレ