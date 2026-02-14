第２回中山競馬の２月２８日、３月７日の１２レース終了後、ジョッキーチャリティー写真撮影会が行われる。場所はウイナーズサークルで参加人数は２０組の予定。３月１４日は１２レース終了後にジョッキーチャリティー実使用ゼッケンお渡し会が行われる。場所はウイナーズサークルで人数は２００名。３月２１日は１２Ｒ終了後にジョッキーチャリティー大障害コースバックヤードツアーが行われる。参加人数は５０名。いずれ