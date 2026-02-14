◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ東▽第２節町田２―２（ＰＫ４―２）水戸（１４日、Ｇスタ）日本代表・森保一監督が試合視察後、取材に応じ、日本代表主将ＭＦ遠藤航（リバプール）が１１日のプレミアリーグで左足を痛め、長期離脱とみられている事態に関し、見解を語った。「（詳しい情報は）入っていない。精密検査をするということで、それから連絡が入っていないので、詳しいことは話ができないが、長期の離脱になるという