女優・のんが公開した最新ショットに、ファンから絶賛の声が相次いでいる。のんは１４日までにインスタグラムに「＃Ｗｐｃ＃オフショット＠ｗｐｃ＿ｏｆｆｉｃｉａｌ」と記し、白のノースリーブワンピース姿でサンダルを履いたコーディネートをアップ。全身を写したショットや顔をアップにしたショットを公開した。この投稿にファンからは「もう女神様やね」「全身も顔アップも…どっちも美しいのん」「めっちゃ綺麗です」