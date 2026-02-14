◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック フィギュアスケート 男子シングル フリー(大会8日目/現地13日)銀メダルを獲得した鍵山優真選手が、競技にかけていた思いを明かしました。ショートプログラム2位だった鍵山選手は逆転優勝をかけて臨んだフリーの序盤、4回転フリップで転倒。フリー176.99点、トータル280.06点で暫定2位となりミハイル・シャイドロフ選手まで届かず、笑顔はありませんでした。それでも順位決定後は、銅メダ