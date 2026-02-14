◇明治安田J1百年構想リーグ第2節町田2―2（PK4―2）水戸（2026年2月14日町田GIONスタジアム）サッカー日本代表の森保一監督（57）が14日、イングランド・プレミアリーグで左足を負傷したリバプールの日本代表MF遠藤航（33）について言及。主将の長期離脱を覚悟の上で、チーム一丸で戦って行くことを強調した。町田―水戸戦を視察後、試合会場で取材対応。遠藤について「（詳細は）入っていないです。精密検査をするとい