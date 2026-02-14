歌舞伎の公演チケットを不正転売したとして、警視庁杉並署は１３日、東京都新宿区の会社員の女（４６）をチケット不正転売禁止法違反容疑で東京地検に書類送検した。発表によると、女は昨年１月１０日〜５月２日、歌舞伎のチケット２枚（販売価格計３万８０００円）を転売サイトに出品し、都内の女性ら２人に計５万９０００円で転売した疑い。任意の調べに「好きな歌舞伎のチケットを購入するため、たくさん買って転売した」と