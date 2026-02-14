ある日の散歩中、夕方のチャイムに合わせて遠吠えを始めた柴犬。しかしその鳴き声は、飼い主さんが『遠吠え下手くそ選手権一位取れそう』というほど特徴的なものだったため、大きな話題となりました。「外から聞こえてきたら『誰か襲われてるんか？』と勘違いしそう」「絶叫やんｗｗ」と評判で60万回以上再生されています。 【動画：『遠吠え下手くそ選手権一位』夕方にチャイムを聞いた犬→予想と違いすぎる『鳴き声』】 遠吠え