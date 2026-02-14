ミランは13日に行われたセリエA第25節でピサと対戦。イングランド代表MFルーベン・ロフタス・チークのゴールで先制しながらも、71分に失点。それでも試合終盤の85分にクロアチア代表MFルカ・モドリッチが決勝点を決めて2-1の辛勝を収めた。この試合でチームを勝利に導いたモドリッチは昨夏にレアル・マドリードを退団後、ミランと単年契約を結んだことから現行契約は今季限りまで。イタリア『La Gazzetta dello Sport』によれば、