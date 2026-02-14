プレミアリーグのマンチェスター・シティに所属するロドリに出場停止の可能性が浮上した。『The Athletic』によると、FA(イングランドサッカー協会)はロドリの審判に対する不適切な発言を重くみており、今後FAからペナルティとして出場停止の処分が下る可能性があるようだ。ロドリは2-2で終わったプレミアリーグでのトッテナム戦後に、審判団に「中立であるべきだ」とコメントした。「我々が勝ちすぎたことはわかっている。人々は