先日、トーマス・フランク監督の解任を発表したプレミアリーグのトッテナム。CLのリーグフェーズでは好調だったが、リーグ戦では結果が出ておらず、26試合を消化して16位と下位に沈んでいる。そんなスパーズだが、すでに後任の人事に動いており、クロアチア人指揮官イゴール・トゥドールが暫定監督に就任することが濃厚だと、スポーツジャーナリストのファブリツィオ・ロマーノ氏が報じている。これまでは母国クロアチア、ギリシャ