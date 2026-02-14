「ミラノ・コルティナ五輪・フィギュアスケート男子・フリー」（１３日、ミラノ・アイススケートアリーナ）男子フリーが行われ、五輪初出場の佐藤駿（２２）＝エームサービス・明大＝はフリー１８６・２０点、合計２７４・９０点をマーク。銅メダルを獲得した。スーパースターの演技に胸焦がれたあの日から目指し続けた大舞台で、佐藤はメダルを手にした。羽生結弦さんを追いかけ、何年もただまっすぐに追いかけてきた夢は、