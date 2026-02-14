◆阪神４―７楽天（１４日・宜野座）阪神が、２試合連続の逆転負けを喫した。楽天との練習試合で投手陣が崩れ、４点リードをひっくり返された。打線は５回に一挙４得点。１死一、二塁から中川、中野が適時打を放ち、コンスエグラが押し出し四球、高寺の適時打で得点を重ねた。直後の６回に登板した５番手・早川が誤算だった。２死満塁から連続適時打で１点差に詰め寄られ、２死一、三塁から小郷に逆転３ランを右翼席に運ばれ