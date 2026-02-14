「ボクシング・ＩＢＦ世界スーパーバンタム級挑戦者決定戦」（１５日、住吉スポーツセンター）公式計量が大阪市住吉区の六島ジムで行われ、元ＩＢＦ世界バンタム級王者で同級８位の西田凌佑（２９）＝六島＝がリミットちょうどの５５・３キロ、同級４位のブライアン・メルカド（３０）＝メキシコ＝は４００グラムアンダーの５４・９キロでともに一発クリアした。昨年６月の中谷潤人とのＷＢＣ・ＩＢＦ世界バンタム級統一戦で