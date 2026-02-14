巨人は１４日、沖縄・那覇キャンプをスタートした。１軍は１２日までの宮崎で練習し、沖縄に場所を移した。初日から実戦形式のライブＢＰに山崎、戸郷、田中瑛、船迫が登板し、キャベッジ、ダルベック、丸、松本、坂本のベテラン主力も初めて実戦形式の打席に立った。気温２２度の暑さの中、居残り個別メニューまでたっぷり練習。阿部監督は「みんな戦闘モードっていうかね。ミーティングでも言ったので。ここからは競争