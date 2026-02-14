第５８回青梅マラソン（報知新聞社主催）は１５日、東京・青梅市の日本陸連公認コースで開かれる。３０キロの部で１万２５００人、１０キロの部で４０００人の計１万６５００人がエントリーした。１０キロは午前９時３０分、３０キロは同１１時３０分に号砲する。１４日は住友金属鉱山アリーナで開会式が行われ、帝京大時代に箱根駅伝出走経験のあるランニング×コメディ系ＹｏｕＴｕｂｅｒのたむじょーが開会式に出席。その後