「ボクシング・８回戦」（１５日、住吉スポーツセンター）スーパーバンタム級８回戦の計量が大阪市住吉区の六島ジムで行われ、日本同級１０位の辰吉寿以輝（２９）＝大阪帝拳＝が２００グラムアンダーの５５・１キロ、山内翔貴（２６）＝本田フィットネス＝は５５・０キロでクリアした。元ＷＢＣ世界バンタム級王者・辰吉丈一郎の次男である寿以輝は、昨年６月にアリエル・アンティマロ（フィリピン）に判定勝ちして以来、８