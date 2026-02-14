宝塚歌劇団花組公演「蒼月抄−平家終焉の契り−／ＥＬＤＥＳＥＯ」が１４日、兵庫・宝塚大劇場で初日を迎えた。「蒼月抄」は平家の滅亡を描いた作品で、トップスターの永久輝せあは平知盛役。歌舞伎の演目などでもよく知られた人物だが、今回は妻子や一族への思いを丁寧に描いた。元々、日本物に強い雪組育ちの永久輝。事前の取材会で「所作の一つひとつにこだわって、役を作っていきたい」と語っていたが、何気ない動きの