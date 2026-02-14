日本ハムの新庄剛志監督（５４）が１４日、沖縄・名護での紅白戦に登板した育成２年目・川勝空人投手（１９）と渋谷純希投手（１９）の将来性に期待した。ともに１回無安打無失点。川勝は最速１５３キロをマークし、３者連続三振と圧巻の投球を見せた。指揮官は、「楽しみな選手が育成の川勝くんと渋谷くん、これ２、３年後、面白いっすね。ちょっと経験をね、積ませて、投げたいところにボールが集まってくれたら、ちょっと面