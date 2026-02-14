◆明治安田生命Ｊ１百年構想リーグ西▽第２節京都１―１（ＰＫ３―１）清水（１４日、アイスタ）清水エスパルスは今季初勝利を逃した。後半開始１分にオウンゴールで先制。同１９分のセットプレーでＤＦ住吉ジェラニレショーンが追加点を奪ったが、１０分超えとなる異例のＶＡＲ判定の結果、オフサイドで取り消しとなった。場内ではアディショナルタイム１５分との発表があった。そのアディショナルタイム１２分に同点ゴール