千葉ロッテマリーンズは14日、2軍2次キャンプ地の宮崎県都城市の都城コアラのマーチスタジアムで、バレンタインデー企画として、株式会社ロッテの人気商品「コアラのマーチ」を来場者先着200人にプレゼントした。春季キャンプ地に駆け付けたファンへの感謝を込めたファンサービスとして、千葉ロッテマリーンズ、都城市、一般社団法人都城市スポーツコミッションが共同で企画。ドラフト3位ルーキーの奥村頼人投手をはじめ、地元