東京・永田町の自民党本部自民党は衆院選の小選挙区で、全国の合計得票率が49％だったのに対し、全289議席の86％に当たる248議席を占めた。1党の小選挙区占有率が8割を超えたのは現行制度で初めて。野党候補が乱立する中、一方に大きく振れる小選挙区制の恩恵を受けた。与党内には中選挙区制の復活論も出ていたが、下火となる可能性がありそうだ。小選挙区比例代表並立制が導入された1996年以降、これまで小選挙区の議席占有率