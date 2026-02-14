「平和島レディースカップ・Ｇ３」（１４日、平和島）池田紫乃（５０）＝長崎・７９期・Ｂ１＝が３日目６Ｒで１着。インから逃げてシリーズ初白星を獲得した。レース後は「ほぼまくられていたけど、何とか逃げられました。あそこからグリッと回れたし、ターン回りはいいと思う。エンジン自体がいいし、直線も悪くないです」と手応えをつかんでいた。１５日の４日目は２走１６点条件（準優進出ボーダーを得点率６・００で想