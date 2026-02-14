明治安田J1百年構想リーグ・地域リーグラウンドWEST第2節が14日に行われ、サンフレッチェ広島とファジアーノ岡山が対戦した。初対戦だった昨シーズンは、1勝1敗と決着が付かなかった“中国ダービー”。38歳のバルトシュ・ガウル新監督が就任したサンフレッチェ広島は、V・ファーレン長崎と対戦した第1節を3−1の勝利で飾ると、10日のAFCチャンピオンズエリートでもジョホール（マレーシア）を2−1で撃破し公式戦2連勝。注目は