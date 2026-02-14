【モデルプレス＝2026/02/14】女優の桜井日奈子が2月13日、自身のX（旧Twitter）を更新。Snow Manの目黒蓮が主演を務める実写映画「SAKAMOTO DAYS」（4月29日公開）の出演に向けて鍛え上げた腹筋を披露し、反響が寄せられている。【写真】28歳美人女優「努力の賜物」鍛え上げられた美腹筋◆桜井日奈子、「役で腹筋割りました」桜井は、「映画『SAKAMOTO DAYS』帯黒役で参加させていただきます 初めて役で腹筋割りました 4月29日の