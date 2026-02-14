イタリアで開催中のミラノ・コルティナ五輪。クロスカントリースキー男子10キロインターバルスタートフリーに出場した下高井郡山ノ内町出身の馬場直人選手は35位でした。30秒間隔のインターバルスタートで行われるこの競技。実況「今、馬場がスタートしていきました」山ノ内町出身の馬場直人選手は25番目にスタート。持ち前の粘り強い走りを見せますがテクニックを維持する