シート打撃に登板した中日・柳＝北谷復活に向け試行錯誤を重ねている。中日の柳が14日、沖縄県北谷町でのキャンプでシート打撃に登板し、打者8人と対戦して安打性の打球を1本に抑えた。新たにノーワインドアップのフォームを試しており「いい感じで投げられた」と表情を緩めた。昨季までは走者がいない状況でもセットポジションで投げていた。より投球のリズムを意識しやすいという新フォームにトライ。テンポよく投げ込んで打