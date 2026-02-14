Hey! Say! JUMPの山田涼介さんは2月14日、自身のInstagramを更新。STARTO ENTERTAINMENT初のソロドーム公演の開催を発表しました。【写真】山田涼介、ソロドーム公演を発表！「ソロドーム初は山田涼介だと思ってた」山田さんは「Ryosuke Yamadaとして ドームツアーが決定いたしました！！」と報告し、1枚の写真を投稿。「嬉しいです。。日頃応援してくださっているファンの皆様がいてくれて叶ったツアーです。ドームにソロで立つ日