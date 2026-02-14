練習試合で田内真翔がダイビングキャッチを披露したDeNAの田内真翔内野手が14日、ロッテとの練習試合で華麗なダイビングキャッチを披露し、ピンチを救った。若手内野手の躍動に、ファンからは「すげえな」「やばいわね」と大きな反響が寄せられている。DeNAはこの日、藤浪晋太郎投手が先発登板。2回、先頭の井上広大外野手に中安打を許し無死一塁の場面で、山本大斗外野手が三塁線を鋭く破るかという打球を放った。これに対し