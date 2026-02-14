２人の日本代表GKが躍動した。J１百年構想リーグの地域リーグラウンド第２節が２月14日に開催。町田GIONスタジアムでは町田と水戸が対戦し、90分を終えて２−２。PK戦を４−２で制したのは町田で、GK谷晃生は２本をストップした。 エディオンピースウイング広島では広島と岡山が相まみえた。１−１で迎えたPK戦は５−４で広島に軍配。GK大迫敬介が１本をセーブしてみせた。堂々たる姿でゴールマウスに立つ。頼れる守