安芸高田市の社会福祉施設でノロウイルスによる集団食中毒が発生しました。あわせて４０人が発症し、うち１人が入院しているということです。 １２日、安芸高田市の社会福祉施設から西部保健所広島支所に「１１日１９時ごろから嘔吐、下痢の症状を呈した入所者が１１名いる」と連絡がありました。 保健所が調べたところ施設で提供している給食の調理担当者や調理場からノロウイルスが検出されたということです。 これまでに６０